Şanlıurfa'da 1-7 Mart Yeşilay Haftası'nda bisiklet etkinliği gerçekleştirildi.
Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında "bisiklet turu" yapıldı.
Urfa Bisiklet Topluluğu ile Göbeklitepe Bisiklet Gurubu üyelerinin de katılım sağladığı etkinlik, Ali Şelli Parkı önünde başlayıp 11 Nisan Camisi önünde sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Yeşilay Haftası Bisiklet Etkinliği - Son Dakika
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