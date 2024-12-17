Şanlıurfa\'da Yol Ortasında Kavga: Bir Kişi Dövüldü

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ŞANLIURFA'da yol ortasında çıkan tartışmada bir grubun saldırısına uğrayan kişi, tekme tokat dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Sarayönü Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yol ortasında taraflardan biri tekme ve tokatlarla dövüldü. Kavga, çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darbedilen kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.