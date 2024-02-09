Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Şanlıurfa\'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, üç araç birbirine çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan bazı yaralılar Şanlıurfa'ya sevk edildi.

09.02.2024 18:07
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 6 kişi yaralandı.

Abdulkerim Kodaman (46) idaresindeki 34 PJ 3652 plakalı hafif ticari araç, Muhammed Enes Geçkin (21) yönetimindeki 63 S 6050 plakalı minibüs ve Muharrem Özgür'ün (28) kullandığı 27 FF 172 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolu 5. kilometresinde çarpıştı.

Kazada sürücüler Kodaman ve Geçkin ile Şükran Kodaman (17), Yahya Kodaman (15), Gülistan Göymen (21) ve Şükrü Aç (73) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Şükran ve Yahya Kodaman, Geçkin ile Göymen ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kaynak: AA

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