Şanlıurfa'da ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Eyyübiye ilçesindeki bir evden ziynet eşyalarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda, kimliği tespit edilen şüpheliler A.C. (19), M.C. (29) ve A.C. (26) ziynet eşyalarıyla birlikte saklandıkları adreste yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan A.C. tutuklandı, M.C. ile A.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Ziynet Eşyası Hırsızlığı - Son Dakika
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