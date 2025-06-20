Şanlıurfa\'dan Gazze\'ye Bayram Bağışı

Şanlıurfa'da İbrahim Halil, Ümmü Gülsüm ve Meryem Devecioğlu kardeşler, bayramda biriktirdikleri harçlıklarını Gazze'ye bağışlanmak üzere İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesine teslim etti.

Şanlıurfa'da 7 yaşındaki İbrahim Halil ile 9 yaşındaki Ümmü Gülsüm ve 12 yaşındaki Meryem Devecioğlu kardeşler, bayramda biriktirdikleri paraları Gazze'ye bağışlamaya karar verdi.

Devecioğlu kardeşler biriktirdikleri 2100 lirayı, babaları Abdulkadir Devecioğlu ile İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesine teslim etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi Başkanı Behçet Atila, çocukların bu örnek davranışının çok anlamlı ve değerli olduğunu belirterek, çocuklara ve ailesine teşekkür etti.