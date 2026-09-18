Şanlıurfa Eyyübiye'de elektrik hattı montajı yapan işçi 5 metreden düşerek öldü

Şanlıurfa Eyyübiye'de elektrik hattı montajı yapan işçi 5 metreden düşerek öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyyübiye'deki Besi OSB'de elektrik hattı montajı yapan 57 yaşındaki işçi, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü. Sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi otopsi için morga kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde elektrik hattı montajı sırasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Eyyübiye ilçesindeki Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir çiftlikte elektrik hattı montajı yapan Ahmet Çakallı (57), çalışma sırasında dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Çakallı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çakallı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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