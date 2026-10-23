Şanlıurfa Eyyübiye'de iki otomobil çarpıştı, yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kırsal Günbalı Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ve jandarma ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kırsal Günbalı Mahallesi'nde, C.A. idaresindeki 63 AFP 061 plakalı otomobil, H.İ. yönetimindeki 43 HR 352 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan sürücüler, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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