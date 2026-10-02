Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki TEKNOFEST'te rapçi Ceza sahne aldı - Son Dakika
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Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki TEKNOFEST'te rapçi Ceza sahne aldı

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Şanlıurfa GAP Havalimanı\'ndaki TEKNOFEST\'te rapçi Ceza sahne aldı
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TEKNOFEST Güneydoğu etkinlikleri kapsamında rapçi Ceza, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen festivalde konser verdi. Ceza'nın sevilen şarkılarını seslendirdiği performansa, konser alanını dolduran vatandaşlar da eşlik etti.

Rapçi Ceza, TEKNOFEST Güneydoğu etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa'da konser verdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Festival kapsamında düzenlenen kültürel etkinliklerde rap sanatçısı Ceza sahne aldı.

Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıya, konser alanını dolduran vatandaşlar da eşlik etti.

Ceza'nın performansı sırasında katılımcılar şarkılara hep birlikte eşlik ederken, alanda renkli görüntüler oluştu.

Etkinlik, sanatçının hayranlarıyla buluşmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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