Şanlıurfa Halfeti'de motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İbrahim O. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, kırsal Çebekoğlu ile Bozyazı mahalleleri arasında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, motosiklette yolcu olarak bulunan Doğan Hasar'ın (15) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücü ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.