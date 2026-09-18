Şanlıurfa Haliliye'de dolandırıcılıktan 7 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa Haliliye'de dolandırıcılıktan 7 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, dolandırıcılık suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü V.Ç, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü V.Ç. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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