Şanlıurfa Kalesi\'nde Restorasyon İncelemesi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Balıklıgöl Yerleşkesi'nin güneyindeki tarihi Urfa Kalesi'nde yürütülen kazı, güçlendirme ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak, Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülriz Kozbe ile Urfa Kalesi'nde yürütülen çalışmaları inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şıldak, depremin ardından kalede meydana gelen hasarların giderilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan güçlendirme ve restorasyon çalışmalarında birinci aşamanın sonuna gelindiğini ifade etti.

Eylül ayında ikinci etap çalışmalarına başlanmasının planlandığını ifade eden Şıldak, "Yaklaşık bir yıl sürmesi öngörülen ikinci etap çalışmalarının da tamamlanmasıyla Şanlıurfa Kalesi'nin yeniden ziyaretçilerini ağırlaması hedefleniyor. Restorasyon çalışmalarının yanı sıra Şanlıurfa Kalesi'nde her yıl sürdürülen arkeolojik kazılar da devam ediyor. Milattan Önce 4'üncü yüzyıldan itibaren pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Kalede gerçekleştirilen kazılarla, geçmişten günümüze ulaşan tarihi izler gün yüzüne çıkarılıyor." ifadelerini kullandı.

Vali Hasan Şıldak, incelemeleri sırasında Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel mirasının korunmasının önemine dikkati çekerek, kentin sahip olduğu eşsiz kültürel zenginliğin ve tarihi derinliğin turizme kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.