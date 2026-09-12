Şanlıurfa Karaköprü'de 19 yıl 3 ay hapis cezalı firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonuyla, hakkında 19 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü P.G. yakalandı. Hırsızlık suçundan aranan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "hırsızlık" suçundan hakkında 19 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü P.G. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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