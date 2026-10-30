Şanlıurfa Karaköprü'de 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa Karaköprü'de 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik, Karaköprü'de bir yabancıyı ülkeye sokan ve ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün jandarma operasyonuyla yakalandığını açıkladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda, "bir yabancıyı ülkeye sokan ve ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü C.E. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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