Şanlıurfa Karaköprü'de bahçeden bin 100 kilo fıstık çalan 4 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde fıstık çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından A.A'ya ait evin bahçesinden bin 100 kilogram fıstık çalınmasına ilişkin ekiplerce çalışma başlatıldı.

Kamera görüntülerinden hırsızlığı yaptığı belirlenen M.K, F.K, O.Ç. ve İ.Ö. Bozova ilçesinde ekiplerce yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı.