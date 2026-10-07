Şanlıurfa Karaköprü'de jandarma, uyuşturucudan 15 yıl 10 ay cezalı firariyi yakaladı - Son Dakika
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Şanlıurfa Karaköprü'de jandarma, uyuşturucudan 15 yıl 10 ay cezalı firariyi yakaladı

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Şanlıurfa Karaköprü'de jandarmanın operasyonuyla, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu imal ve ticareti yapmak" suçundan hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.H.T. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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