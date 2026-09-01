Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde av tüfeğiyle oynarken kendini vuran 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde av tüfeğiyle oynarken kendini vuran 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı kırsal Ovacık Mahallesi'nde, evin yanındaki depoda av tüfeğiyle oynayan 10 yaşındaki Muhammed Haçım Şikak, silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde av tüfeğiyle oynarken kendini vuran çocuk, hayatını kaybetti.

Kırsal Ovacık Mahallesi'nde Muhammed Haçım Şikak (10), evin yanındaki bir depoda ailesine ait olduğu değerlendirilen av tüfeğiyle oynamaya başladı.

Bu sırada silahın ateş alması sonucu yaralanan çocuk, ailesi tarafından Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şikak kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde av tüfeğiyle oynarken kendini vuran 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde av tüfeğiyle oynarken kendini vuran 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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