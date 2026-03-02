Şanlıurfa Rekor Başvuru ile TEKNOFEST'e Hazırlanıyor - Son Dakika
Şanlıurfa Rekor Başvuru ile TEKNOFEST'e Hazırlanıyor

02.03.2026 17:46
Vali Şıldak, 30 Eylül-4 Ekim 2026'da düzenlenecek TEKNOFEST için 27 bini aşkın proje başvurusu alındığını duyurdu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bu yıl kentte düzenlenecek TEKNOFEST için Şanlıurfa'dan tüm zamanların rekor seviyesine ulaşılarak 27 bini aşkın proje için başvuru aldıklarını bildirdi.

Vali Şıldak, düzenlediği basın toplantısında, 30 Eylül-4 Ekim 2026'da kentte gerçekleştirilecek TEKNOFEST hazırlıklarına ilişkin açıklamada bulundu.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST için yoğun çalışma yaptıklarını belirten Şıldak, altyapı hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Yaklaşık 300 kişilik bir ekiple dev festivale hazırlandıklarını anlatan Şıldak, şunları kaydetti:

"Bu konuda işleyiş aksamadan devam ediyor. İnşallah bu organizasyonu Şanlıurfa'ya yakışır bir nezihlik ve iyi bir organizasyon seviyesiyle gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Organizasyona bu yıl Şanlıurfa'nın ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla proje başvurularımızın da en iyi şekilde ve en yüksek sayıda gerçekleşmesi için özel çalışma yapıyoruz, sponsorluklar oluşturuyoruz, ödüller koyduk. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, üniversitemizin katkılarıyla rekor bir başvuru yakaladık."

Şimdiye kadar geçmiş yıllarda 12 bin seviyesinde TEKNOFEST için başvuru olduğunu hatırlatan Şıldak, "Bu yıl ise 27 bin 165 başvuruyla bütün zamanların en yüksek TEKNOFEST proje başvuru sayısını yakalamış olduk. Bütün katılımcılara destek veren kurum ve kuruluşlara, başvuru sahiplerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Şıldak, nitelikli projelerle festivalden ödüller almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

