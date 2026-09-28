Şanlıurfa Siverek'te 3. kattan düşen 2 yaşındaki bebek hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
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Şanlıurfa Siverek'te 3. kattan düşen 2 yaşındaki bebek hastanede kurtarılamadı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Haliliye Mahallesi'nde üçüncü kat balkonundan düşen 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Ambulansla kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki bebek, hayatını kaybetti.

Haliliye Mahallesi'ndeki bir binanın üçüncü katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki Yakup Yeşilyaprak, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Yeşilyaprak, kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa Siverek'te 3. kattan düşen 2 yaşındaki bebek hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
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