Şanlıurfa Siverek\'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa Siverek'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Siverek-Diyarbakır kara yolunda bir otomobil şarampole devrildi. Kazada araçtaki 2 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İkram Köstekçi (70) yönetimindeki 31 ACS 201 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolunun Yuvar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Nurten Köstekçi (78) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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