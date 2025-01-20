Şanlıurfa Sokakları Karanlıkta Kaldı

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Şanlıurfa'da sokaklar karanlığa gömüldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bazı sokaklar aydınlatma lambalarına enerji verilmemesi nedeniyle karanlığa gömüldü.

Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Dicle Elektrik'in enerji hattını toprak altına çekmesi nedeniyle bazı sokaklardaki aydınlatma direklerine uzun zamandır enerji verilemiyor. Sık sık elektrik kesintileri ile karşılaşılan mahallede sokakların da uzun zamandır karanlığa gömülmesi büyük tepkilere neden oluyor. Sokakların zifiri karanlığa gömülmesi nedeniyle çocuklar bakkala gidip gelmeye korkuyor. Sokak lambalarının olmadığını söyleyen 12 yaşındaki Muhammed Osman, "Bakkala gidip gelirken korkuyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.