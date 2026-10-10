Şanlıurfa-Suriye sınırında 68 kaçak göçmen 15 günlük çalışmayla yakalandı

Şanlıurfa-Suriye sınırında 68 kaçak göçmen 15 günlük çalışmayla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa-Suriye sınır hattında jandarma ekiplerinin 15 gün süren düzensiz göçle mücadele çalışmasında 68 kaçak göçmen yakalandı. Depolarda ve terk edilmiş metruk evlerde yakalanan göçmenler, ülkelerine gönderilmek üzere Şanlıurfa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerinin 15 gün boyunca yürüttüğü çalışmalarda 68 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma başlattı. Şanlıurfa- Suriye sınır hattında yürütülen çalışmalar yaklaşık 15 gün sürdü. Çalışmalar sonucunda, kaçak göçmen oldukları belirtilen 68 kişi depolarda, terk edilmiş metruk evlerde yakalanarak, ülkelerine gönderilmek üzere Şanlıurfa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Olaylarla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
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