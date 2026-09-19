Şanlıurfa Suruç'ta kadını bıçakla yaralayıp 18 altınla kaçan 4 kadın aranıyor - Son Dakika
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Şanlıurfa Suruç'ta kadını bıçakla yaralayıp 18 altınla kaçan 4 kadın aranıyor

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Şanlıurfa Suruç\'ta kadını bıçakla yaralayıp 18 altınla kaçan 4 kadın aranıyor
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Şanlıurfa Suruç'ta eve giren 4 kadın, 50 yaşındaki kadını bıçakla yaralayıp sandalyeye bağladı, 18 Cumhuriyet altını ve bir miktar parayı alıp kaçtı. Çocukları annelerini bağlı halde buldu, kadın hastaneye kaldırıldı ve jandarma kimliklerini belirlediği şüphelileri arıyor.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde açık bırakılan bahçe kapısından girdikleri evde, Şemse A.'yı (50) bıçakla yaralayıp sandalyeye bağlayan 4 kadın, 18 Cumhuriyet altını ile bir miktar parayı alarak kaçtı. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam Suruç ilçesine bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçe kapısı açık bırakılan Müslüm A'nın evine 4 kişi girdi. Şüpheliler, evde yalnız olduğunu gördükleri Müslüm A'nın eşi Şemse A.'yı bıçak çekip, ağzını bantlayarak sandalyeye bağladı. Şemse A. bacağından yaralanırken, şüpheliler evde bulunan 18 Cumhuriyet altını ile bir miktar parayı alıp kaçtı.

ÇOCUKLARI ANNELERİNİ BAĞLI HALDE BULDU

Bir süre sonra eve gelen Şemse A.'nın çocukları, annelerini yaralı ve sandalyeye bağlı halde buldu. Çocukların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Şemse A., ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri evde yaptıkları incelemenin ardından şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin başka bir ilçeden Suruç'a gelerek olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Cumhuriyet AltınıŞanlıurfaJandarma3. SayfaGüncelSon Dakika

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