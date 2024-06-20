Şanlıurfa Valisi: Sulama kanallarına girilmemesi hayati önem taşıyor - Son Dakika
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Şanlıurfa Valisi: Sulama kanallarına girilmemesi hayati önem taşıyor

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sulama kanalı ve göletlerde bu yıl içerisinde 17 kişinin boğulduğunu belirterek, sulama kanallarına girilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Vali Şıldak, sulama kanalları, barajlar ve göletlerin yüzmek ve serinlemek için uygun olmadığını ve suya girilmesinin yasak olduğunu vurguladı. Çocukların bu tehlikeden korunması gerektiğini ve yeni can kayıplarının önlenmesi çağrısında bulundu.

20.06.2024 15:24
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(ŞANLIURFA)- Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sulama kanalı ve göletlerde bu yıl içerisinde 17 kişinin boğulduğunu belirterek, "Sulama kanalları, barajlar ve göletler yüzmek ve  serinlemek için uygun değildir. Buralarda suya girilmesi yasaklanmıştır ve son derece tehlikelidir. Lütfen çocuklarımızı bu tehlikeden koruyalım" açıklamasını yaptı.

Kentte hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yaşanan suda boğulma olaylarına dikkati çekmek amacıyla sosyal medya hesabında paylaşım yapan Vali Hasan Şıldık, sulama kanalı ve göletlere girilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. 2024 yılında şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişinin su kanalı, gölet ve benzeri yerlerde boğulduğunu aktaran Vali Şıldak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Her yıl yaz döneminde çok sayıda çocuğumuz ve gencimiz maalesef çok üzücü bir şekilde suda boğularak hayatını kaybediyor. Sulama kanalları, barajlar ve göletler yüzmek ve serinlemek için uygun değildir. Buralarda suya girilmesi yasaklanmıştır ve son derece tehlikelidir. Lütfen çocuklarımızı bu tehlikeden koruyalım. Yeni can kayıplarını önleyelim."

Kaynak: ANKA

Hasan Şıldak, Şanlıurfa, Çocuk, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi: Sulama kanallarına girilmemesi hayati önem taşıyor - Son Dakika

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