Şanlıurfa ve Malatya\'da Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi

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Şanlıurfa ve Malatya'da, "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında çocuklara trafik eğitimi verildi, vatandaşlara trafik kuralları hatırlatıldı.

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücülere trafik kurallarının önemi anlatıldı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret eden anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Okul ve yaya geçidi, kırmızı ışık ve emniyet kemerinin önemini anlatan ekipler çocuklara kırmızı düdük hediye etti.

Malatya

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi önünde açtıkları stantlarda öğrencilere ve vatandaşlara kara yolu güvenliği hakkında bilgi verdi, balon ve kırmızı düdük dağıttı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Ersin Yazıcı, trafikte kurallara uymanın önemini vurguladı.

Salondaki öğrencilere seslenen Yazıcı, açılan stantlarda kırmızı düdükler olduğunu belirterek, "Çıkışta herkes oradan bir tane düdük alıyor. Trafik kurallarına uymayanlara düdük çalıyor. Bunlar anne babalarınız olabilir, servis şoförleri olabilir. Hata gördüğünüzde kırmızı düdükleri öttürüp, onları uyarın." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de en çok kayıpların trafikte verildiğini dile getirerek, "Kazalarda ölüm oranlarını nasıl düşürebiliriz? Bilinçlendirme çalışmaları ve etkinliklerle insanlarımız bilinçlendirilerek kurallar anlatılmalıdır." diye konuştu.