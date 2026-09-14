Şanlıurfa Veysel Karani Mahallesi'nde silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa Veysel Karani Mahallesi'nde silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa Veysel Karani Mahallesi\'nde silahlı kavgada 1\'i ağır 2 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Veysel Karani Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis kaçan şüphelileri arıyor.

ŞANLIURFA'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahlarla birbirine ateş açtı. Mahallede tedirginliğe neden olan olayda, kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsimleri öğrenilmeyen yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından sokakta güvenlik önlemi alırken, silahlı kavgaya karışan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa Veysel Karani Mahallesi'nde silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Veysel Karani Mahallesi'nde silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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