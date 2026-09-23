Şanlıurfa Viranşehir'de jandarma dolandırıcılıktan 5 yıl ceza almış firariyi yakaladı

Şanlıurfa Viranşehir'de jandarma dolandırıcılıktan 5 yıl ceza almış firariyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Şanlıurfa Viranşehir'de dolandırıcılıktan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü A.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?