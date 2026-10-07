Şanlıurfa Viranşehir'de kontrolden çıkan otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa Viranşehir'de kontrolden çıkan otomobil devrildi, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunda Elgül Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobil devrildi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki kazada yaralanan 2 kişi, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
A.A. idaresindeki 63 AE 344 plakalı oltomobil Viranşehir- Ceylanpınar kara yolu Elgül Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?