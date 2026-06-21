Şanlıurfa'da kanalda ceset olduğu ihbarıyla çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kanalda ceset olduğu ihbarıyla çalışma başlatıldı

Şanlıurfa\'da kanalda ceset olduğu ihbarıyla çalışma başlatıldı
21.06.2026 15:53  Güncelleme: 15:55
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Şanlıurfa'da tarımsal sulama kanalında balık tutanlar, su yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi fark edip ihbarda bulundu. Polis ve arama kurtarma ekipleri cesedi bulmak için çalışma başlattı.

ŞANLIURFA'da tarımsal sulamada kullanılan kanalda balık tutmaya gidenler, su yüzeyinde hareketsiz halde bir kişinin durduğunu fark edip ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, cesedin bulunması için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde, Karşıyaka Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, kanalda balık tutanlar, suyun üzerinde yüzüstü halde hareketsiz duran kişiyi görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Akıntıyla sürüklendiği değerlendirilen kişinin bulunması için ekipler kanalda çalışma başlattı. Dalgıç polis ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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