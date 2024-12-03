Sanofi, Beijing'de 1 Milyar Euro Yatırım Yapacak - Son Dakika
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Sanofi, Beijing'de 1 Milyar Euro Yatırım Yapacak

Sanofi, Beijing\'de 1 Milyar Euro Yatırım Yapacak

Fransız ilaç devi Sanofi, Beijing'de yeni bir insülin üretim üssü kurmak için 1 milyar euro yatıracak.

03.12.2024 13:33
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BEİJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Fransız ilaç devi Sanofi, Beijing'de yeni bir insülin üretim üssü kurmak üzere yaklaşık 1 milyar euro (yaklaşık 1,05 milyar ABD doları) yatırım yapacak.

Beijing Ekonomik Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nden (BDA) alınan bilgiye göre Sanofi, pazartesi günü Beijing Belediyesi Ekonomi ve Bilgi Teknolojileri Bürosu ve Beijing Ekonomik Teknolojik Kalkınma Bölgesi İdari Komitesi ile kentin güneyindeki Yizhuang bölgesinde insülin üretim tesisi kurmak üzere bir işbirliği anlaşması imzaladı. Sanofi'nin Çin'deki dördüncü üretim ve tedarik üssü olacak tesis, şirketin bugüne kadar ülkede yaptığı en büyük tek yatırım olacak.

Sanofi Genel Müdürü Paul Hudson, yeni üretim üssünün, gelişmiş otomatik üretim teknolojileri, en son dijital entegre yönetim sistemleri ve sürdürülebilir çevre standartlarına sahip olacağını ve şirketin tedarik zinciri direncini daha da artıracağını belirterek, diyabet hastalarının artan ihtiyaçlarının etkin şekilde karşılanacağını belirtti.

Sanofi Yönetim Kurulu Başkanı Frédéric Oudéa, şirketin Çin pazarının uzun vadeli büyüme beklentilerine duyduğu güveni dile getirdi. Oudéa, Çin'in dışa açılma ve inovasyonu teşvik etme politikalarının ve yabancı işletmelere sunduğu sağlam iş ortamının Sanofi'nin Çin'in ekonomik büyümesine katılma ve ilaç endüstrisinin yüksek kaliteli gelişimini ilerletme konusundaki kararlılığını güç kattığını vurguladı.

1982'de Çin'de ofis açan Paris merkezli Sanofi, o tarihten bu yana ülkedeki faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, ülke genelinde çok sayıda üretim ve Ar-Ge tesisi işletiyor.

Sanofi'nin Beijing Ekonomik Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde 1995 yılında inşa edilen ilk üretim üssü, şirketin Asya-Pasifik bölgesindeki en büyük insülin iğnesi üretim tesisi konumunda bulunuyor ve diyabet, kalp damar sağlığı, iç hastalıkları ve onkoloji gibi tedavi alanlarına hizmet sunuyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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