Santa Maria Kilisesi\'ne yapılan silahlı saldırıda kullanılan otomobil Beylikdüzü\'nde bulundu

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SARIYER'deki Santa Maria Kilisesi'ne Pazar günü sabah ayini sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda, saldırganların kullandığı Polonya plakalı otomobil, akşam saatlerinde Beylikdüzü'nde terk edilmiş olarak bulundu. Polis ekipleri bugün, otomobilin bulduğu alanda yeniden inceleme yaptı.

Sarıyer'de pazar ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemelerde, saldırganların Polonya plakalı bir otomobille olay yerine geldikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, saldırganları kullandığı otomobil Beylikdüzü'nde terk edilmiş olarak bulundu. Yapılan incelemeler sonrası otomobil emniyet otoparkına götürüldü. Sabah saatlerinde tekrar olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme yaptı.