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Santa Maria Kilisesi Saldırısı Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Santa Maria Kilisesi Saldırısı Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Santa Maria Kilisesi Saldırısı Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırının ardından gözaltına alınan 34 şüpheli, adliyeye gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi. Saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Cihan'ın ardından başlatılan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 51 şüpheliden 23'ü sınır dışı edilmişti.

01.02.2024 10:53
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Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırının ardından gözaltına alınan 34 şüpheli, adliyeye gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, 28 Ocak'ta Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleşen silahlı saldırının ardından düzenlediği operasyonlarla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinden polislerce çıkartılan ve aralarında saldırganlar A.K. ile D.T'nin de yer aldığı 34 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta meydana gelen silahlı saldırıda Tuncer Cihan hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından başlatılan çalışma kapsamında 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 51 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden olayla bağlantısı olmadıkları belirlenen 23'ü idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

Soruşturma kapsamında dün yakalanan 9 zanlıdan 3'ü de işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderilmişti.

Kaynak: AA

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