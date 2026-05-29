Santiago Taahhüdü ile Suçla Mücadele

Latin Amerika ülkeleri Şili, Peru, Arjantin, Bolivya ve Ekvador, organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla daha etkin mücadele amacıyla "Santiago Taahhüdü" adı verilen anlaşmaya imza attı.

Şili'nin başkenti Santiago'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya gelen Şili, Peru, Arjantin, Bolivya ve Ekvador dışişleri bakanları, organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede ortak hareket etme kararı aldı.

Şili Dışişleri Bakanı Francisco Perez Mackenna, yaptığı açıklamada 5 Latin Amerika ülkesinin "Santiago Taahhüdü"ne imza attığını belirterek, "Suçla birlik içinde mücadele edeceğiz. Vatandaşlarımıza güvenlik ve huzur getirmek istiyoruz. Bugün Santiago Taahhüdü doğuyor. Ulusal düzeydeki çabalar yetersiz kalıyor. Bu nedenle süreç, daha güçlü siyasi işbirliği, teknik koordinasyon ve bilgi paylaşımıyla desteklenmeli." ifadelerini kullandı.

Mackenna, somut adımların ve doğrulanabilir sonuçların değerlendirilmesi amacıyla 180 gün sonra Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yeniden bir araya geleceklerini söyledi.

Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast da açıklamasında Santiago Taahhüdü'nün önemine vurgu yaparak, "Bu 5 ülke, organize suçun gençlerimizi katletmesini, mahallelerimizi esir almasını ve iradeleri satın almasını artık seyretmek istemiyor." diye konuştu.

Arjantin Dışişleri Bakanı Pablo Quirno ise kurumsal cesaret ortaya koyduklarını dile getirerek, "Toplumlarımız, cezasızlık alanlarını ortadan kaldıracak, suç örgütlerinden daha hızlı ve daha koordineli şekilde refleks gösterebilecek kapasitede devletlere ihtiyaç duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Boliyva Dışişleri Bakanı Fernando Aramayo da özgürlüklerin önemine dikkat çekerek, "Suçun elimizden aldığı şey kalkınmadır. Özgürlüklerimizi ve vatandaşlarımıza güven veren bir devlet sunma kabiliyetimizi kısıtlamaktadır. İçinde bulunduğumuz dönem, kararlı bir eyleme geçmeyi gerektiriyor." dedi.