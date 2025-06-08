Sanya\'da Deniz Çiftliği ile Ekosistem Restorasyonu

HAİKOU, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin'in en popüler turizm merkezlerinden olan ve tropikal iklimiyle ön plana çıkan Sanya kentindeki Wuzhizhou Adası'nda tayfunlar ve balıkçılık faaliyetleri nedeniyle zarar gören su altı ekolojisini eski haline getirmek üzere 2010 civarında ülkenin ilk tropikal deniz çiftliğini kurma çalışmaları başladı. Adayı çevreleyen sularda deniz hıyarları, deniz kestaneleri ve tropikal balıklar gibi çok sayıda canlı türü yaşıyor. Deniz çiftliği kurmak için beton çerçeveler ve eski demir tekneler gibi yapay resifler su altında belirli noktalara yerleştiriliyor. Bu yapılar, beslenmek, dinlenmek ya da üremek isteyen balık, karides, yengeç, kabuklu deniz hayvanı gibi deniz canlılarını kendine çekebiliyor. 2016 yılında başlatılan mercan restorasyon programı çerçevesinde deniz çiftliğine 40.000'den fazla mercan nakledildi. Mercan restorasyon programıyla popüler bir dalış noktası olan Wuzhizhou, ekolojik iyileştirme ve turizmin uyum içinde bir arada olduğu sürdürülebilir bir deniz turizmi modeline dönüştürüldü.