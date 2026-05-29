Şaolin Manastırı'nın Eski Başkeşişine 24 Yıl Hapis Ceza
29.05.2026 17:13
Şaolin Manastırı'nın eski başkeşişi Şı Yongşin, yolsuzluktan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in en ünlü Budist tapınaklarından, kung-fu dövüş sanatının beşiği olarak bilinen Şaolin Manastırı'nın eski Başkeşişi Şı Yongşin, yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandığı davada 24 yıl hapis cezası aldı.

Hınan eyaletinin Şinşiang şehrinde görülen davada mahkeme, Şı'nın, 2003 ile 2025 yılları arasında, Şaolin Tapınağı Başkeşişi ve tapınağa bağlı vakfın yönetim kurulu başkanı olarak, tapınağa ait toplam 131 milyon yuan (19,3 milyon dolar) değerinde para ve varlığı tek başına veya başkalarıyla suç ortaklığı yaparak zimmetine geçirdiğine hükmetti.

2012 ile 2022 yılları arasında tapınağa ait 151 milyon yuan (22,2 milyon dolar) fonu kişisel kazanç için usulsüz kullanmakla suçlanan Şı'nın, ayrıca, tapınağın inşaat projeleri ve diğer ihaleler için 11,63 milyon yuan (1,7 milyon dolar) değerinde nakit ve kıymetli eşyayı rüşvet olarak aldığı ve devlet görevlilerine de 5,67 milyon yuan (840 bin dolar) rüşvet verdiği belirtildi.

Söz konusu suçları işlediğini itiraf eden Şı, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in en ünlü Budist tapınaklarından, kung-fu dövüş sanatının beşiği olarak bilinen Şaolin Manastırı'nın Başkeşişi Şı hakkında Temmuz 2025'te yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı.

Şı'nın, tapınağa ait fonları ve varlıkları zimmetine geçirmenin yanı sıra çok sayıda kadınla uygunsuz ilişkiler kurduğu, gayrimeşru çocuklarının bulunduğu ve Budist itikatlara aykırı hareket ettiği iddia edilmişti.

Zen Budizmi'nin doğduğu yer

Hınan eyaletinde 495 yılında kurulan Şaolin Manastırı, Zen Budizmi'nin doğduğu yer olarak biliniyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tapınak, burada yaşayan keşişlerin geliştirdiği özel kung-fu tekniği ve eğitiminin popüler sinema filmlerine konu olmasıyla dünyada geniş kitlelerce tanınmıştı.

1999'da Şaolin Manastırı'nın Başkeşişi olan, 26 yıl bu görevi sürdüren Şı, tapınağın mirasını ve etkisini ticarileştirdiği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Kaynak: AA

