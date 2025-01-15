Şap Hastalığı Almanya'da Etkili

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Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Brandenburg eyaletinde ortaya çıkan şap hastalığının tarım ve gıda sektörüne ciddi sonuçlara yol açtığını belirtti.

Özdemir, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ile bir anlaşmaya vararak bölgeselleşmenin geçerli olduğunu netleştirmeyi başardıklarını aktardı.

Bunun, belirlenen "yasak bölgenin" dışında üretilen ürünlerin ihraç edilmesi anlamına geldiğini vurgulayan Özdemir, "Ancak bunun için ön koşul, başka şap hastalığı vakası görülmemesi. Uzmanlar gece gündüz başka yerde şap hastalığının olup olmadığını araştırıyor. İyi haber, şimdiye kadar yok." diye konuştu.

Özdemir, ayrıca hastalığın kaynağının neresi olduğunun da araştırıldığını kaydetti.

AB dışındaki ülkelerin pazarlarını kapatma kararı verebileceğini, bu yüzden başka ülkelerdeki mevkidaşları ile görüşmeler yaptığını aktaran Özdemir, "Şimdi en önemli görev, bu hastalığı kontrol altına almak ve şap hastalığının yayılmasını önlemek için her türlü çabayı göstermektir." ifadelerini kullandı.

Hastalığın yayılmasını önlemek için tedbirlerin alınması gerektiğini, alınan tedbirlerin ne kadar yoğun ve ne kadar uzun süreceğinin belli olmadığına dikkati çeken Özdemir, sadece tespit edilen vaka sayısında kalmayı umut ettiklerini dile getirdi.

Bu arada, başkent Berlin yakınlarında, Brandenburg eyaletinin Märkisch-Oderland bölgesindeki Hönow beldesinde alınan manda örneklerinde şap hastalığı virüsü tespit edilmişti.

Tedbir olarak mandaların bulunduğu çiftlik yakınlarındaki domuz ve tırnaklı hayvanlar itlaf edilmiş, Berlin dahil bölgedeki hayvanat bahçeleri ve hayvan parkları kapatılmıştı.