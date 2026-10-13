Şap hastalığı görülmesi üzerine Samsun Havza'da canlı hayvan pazarı kapatıldı - Son Dakika
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Şap hastalığı görülmesi üzerine Samsun Havza'da canlı hayvan pazarı kapatıldı

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Şap hastalığı görülmesi üzerine Samsun Havza\'da canlı hayvan pazarı kapatıldı
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Samsun Havza'da, bazı illerde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine canlı hayvan pazarı tedbir amaçlı kapatıldı. Samsun İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararıyla il genelindeki tüm hayvan pazarları kapatıldı; ilçedeki pazar da cuma günleri hizmet veremeyecek.

Samsun'un Havza ilçesinde, bazı illerde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine canlı hayvan pazarı tedbir amaçlı kapatıldı.

Havza Belediyesinden yapılan açıklamada, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında hayvan sağlığının korunması ve hastalıklara karşı mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması amacıyla canlı hayvan pazarının tedbiren kapatıldığı belirtildi.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında toplanan Samsun İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı gereği, bazı illerde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının görülmeye başlandığının ve buna istinaden hastalık çıkan illerde canlı hayvan satış yerlerinin kapatıldığının bildirilmesi ve il genelinde tüm hayvan pazarlarının kapatılma kararı sebebiyle ilçede cuma günleri hizmet veren hayvan pazarının kapanma kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, karar gereği pazarlar dışında hayvan alım satımı yapılmasının önlenmesi için il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile kolluk kuvvetlerince gerekli denetimin yapılması, hastalık ihbarlarının hızlı ve titiz şekilde değerlendirilmesi ve hastalık çıkan mihraklarda idari fenni tedbirlerin alınması gibi bir dizi tedbir alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA
SamsunSağlıkGüncelHavzaSon Dakika

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SON DAKİKA: Şap hastalığı görülmesi üzerine Samsun Havza'da canlı hayvan pazarı kapatıldı - Son Dakika
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