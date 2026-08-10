Sapanca'da ATV-otomobil kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Sapanca'da ATV-otomobil kazası: 2 yaralı

Sapanca\'da ATV-otomobil kazası: 2 yaralı
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SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde ATV ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde ATV ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. Umut U. idaresindeki 41 BAY 732 plakalı ATV ile Özgür K. idaresindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ATV devrilirken, sürücü Umut U. ile arkasında yolcu olarak bulunan Erva T. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, sağlık ekibi tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sapanca'da ATV-otomobil kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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