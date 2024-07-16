Sapanca'da Medikal Oksijen Tankerinde Sızıntı: Hastane ve Evler Tahliye Edildi - Son Dakika
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Sapanca'da Medikal Oksijen Tankerinde Sızıntı: Hastane ve Evler Tahliye Edildi

Sapanca'nın Gazipaşa Mahallesi'nde park halindeki medikal oksijen yüklü tankerde meydana gelen sızıntı sonucu, hastane ve çevredeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin müdahalesiyle sızıntının kaynağı tespit edilerek onarım yapıldıktan sonra tanker bölgeden uzaklaştırıldı. Yol trafiğe açıldı ve hastanede normal çalışma düzenine geçildi.

16.07.2024 20:11
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde park halindeki medikal oksijen yüklü tankerde oluşan sızıntı ekipleri harekete geçirdi.

Gazipaşa Mahallesi Stat Caddesi'nde Sapanca Devlet Hastanesi yakınında park halindeki 26 AHE 281 plakalı medikal oksijen yüklü tankerde sızıntı meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sapanca Devlet Hastanesi ile tankerin yakında bulunan TOKİ konutlarının bazıları tedbir amaçlı boşaltıldı.

Hastanenin yataklı servisi ile müşahede alanlarında bulunan hastalar ve çalışanlar da tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonrası sızıntının kaynağı tespit edilerek onarımı yapıldıktan sonra tanker bölgeden uzaklaştırıldı.

Ardından yol trafiğe açıldı, hastanede normal çalışma düzenine geçildi.

Kaynak: AA

Sapanca, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sapanca'da Medikal Oksijen Tankerinde Sızıntı: Hastane ve Evler Tahliye Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sapanca'da Medikal Oksijen Tankerinde Sızıntı: Hastane ve Evler Tahliye Edildi - Son Dakika
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