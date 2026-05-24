Sapanca\'da Otomobil Su Kanalına Devrildi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
G.K. (37) idaresindeki 54 SG 150 plakalı otomobil, Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde su kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ile N.K. (66), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine götürüldü.
