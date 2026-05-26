Sapanca\'da Restoran Yangını

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, restoran çıkan yangında alev alev yandı.

Kırkpınar Soğuksu Mahallesi'nde sabaha karşı tek katlı restoranda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sapanca ve Dörtyol İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm restoranı sararken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında restoran tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.