Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Sapanca\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sapanca'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Sapanca Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımın engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 9 kök Hint keneviri, 86 gram esrar maddesi, hassas terazi, 2 uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan jelatin ve buzdolabı poşeti ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler S.Ö. (36) ve S.Ö. (48) hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Sapanca, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin Akil gördüklerine inanamadı: Aklımı kaybedeceğim şu an Pelin Akil gördüklerine inanamadı: Aklımı kaybedeceğim şu an
Snoop personel arıyor Yapacağı işi duyan başvuruya koştu Snoop personel arıyor! Yapacağı işi duyan başvuruya koştu
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
Geceye damga vuran Salah karesi Herkes şaşırdı Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes şaşırdı
Selena’nın Nazlı’sı evleniyor Selena ve Sihirli Annem ekibi buluştu Selena’nın Nazlı’sı evleniyor! Selena ve Sihirli Annem ekibi buluştu
Trabzon’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı

08:51
Altın çok sert düştü
Altın çok sert düştü
08:45
Aboubakar yeniden Türkiye’de Yeni takımı resmen belli oldu
Aboubakar yeniden Türkiye'de! Yeni takımı resmen belli oldu
08:31
Al-Jazira haberi sonrası Talisca’dan olay sözler: İnsanlar kullanılıp...
Al-Jazira haberi sonrası Talisca'dan olay sözler: İnsanlar kullanılıp...
08:24
Milyonları ilgilendiriyordu Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi
Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi
08:13
Meteoroloji alarm verdi 26 il için sarı ve turuncu kod: Sel ve su baskınına dikkat
Meteoroloji alarm verdi! 26 il için sarı ve turuncu kod: Sel ve su baskınına dikkat
08:05
Galatasaray transfer bombasını patlattı Rafael Leao İstanbul’a geliyor
Galatasaray transfer bombasını patlattı! Rafael Leao İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 09:14:06. #.0.3#
SON DAKİKA: Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement