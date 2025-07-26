Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Sapanca\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
26.07.2025 19:49
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Sapanca'da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, İstanbul'dan Sapanca ilçesine uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen 5 şüpheli ile şüphelilerin Sapanca'da irtibatlı olduğu 1 kişi, ekipler tarafından yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde ve 2 araçta yapılan aramalarda, 1 adet AK47 kalaşnikof tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet silahlara ait fişek, 147 gram kokain, 25 adet sentetik ecza, 1.25 gram skunk, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, İstanbul, Sakarya, Sapanca, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

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