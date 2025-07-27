Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sapanca ilçesine İstanbul ilinden uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan ilçeye öncü ve artçı 2 araçla uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı tespit edilen 5 şüpheli ile Sapanca'da irtibat kurdukları 1 kişi yakalandı.
Yakalanan şüphelilerin üst ve araç aramalarında 148,25 gram uyuşturucu madde, 25 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi, 1 uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve 50 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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