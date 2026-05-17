Sapanca\'da Yangın: Anne ve 3 Çocuk Dumandan Etkilendi

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi.

Uzunkum Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 3'üncü katında E.G.ye ait evde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan anne M.G. (27) ile çocukları M.S.G. (8), S.E.G. (6) ve M.E.G. (4) komşuları tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen anne ve 3 çocuğu sağlık ekipleri tarafından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.