Sapanca'da Yeni İçme Suyu Kaynağı - Son Dakika
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Sapanca'da Yeni İçme Suyu Kaynağı

Sapanca\'da Yeni İçme Suyu Kaynağı

Sapanca'da tespit edilen yeni içme suyu kaynağı, bölge halkına kesintisiz hizmet sunacak.

06.05.2025 17:35
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tespit edilen içme suyu kaynağı şebekeye dahil edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, şehrin en önemli içme su kaynağı olan Sapanca Gölü üzerindeki su stresini azaltmak için alternatif kaynakları devreye almaya devam ediyor.

Bu kapsamda Mahmudiye Mahallesi'nde tespit edilen, saniyede dört litre debiyle çalışan yeni içme suyu kaynağı, yapılan inceleme ve değerlendirmenin ardından yeni inşa edilen hat ile mahallede bulunan içme suyu deposuna ulaştırıldı.

Kaynak hem bölge halkına hem de turizm faaliyetlerinden dolayı yaz aylarında artan nüfusa kesintisiz şekilde hizmet sunacak.

Büyükşehir Belediyesinden çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki personellerin sağlıklı ve güvenli koşullarda görevlerini yapabilmesi için "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı" başlattı.

Programda yasal hak ve sorumluluklar, iş yeri düzeni, iş kazası ve meslek hastalıklarının doğurabileceği hukuki sonuçlar gibi bilgiler verildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada eğitimlerin daha güvenli bir çalışma ortamının kalıcı olarak sağlanması için devam edeceği bildirildi.

Adapazarı'nda vatandaşlarla soru-cevap etkinliği düzenlendi

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ile Kavaklıorman Mahallesi'nde "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" etkinliği kapsamında vatandaşlarla buluştu.

Adapazarı Belediyesi AK Parti meclis üyesi Behlül Bayrak, Adapazarı Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mahit Tınmaz, İlyaslar Mahallesi muhtarı Aydın Turan, Karadere Mahallesi muhtarı Ferruh Akıncık ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, Adapazarı Belediyesinin hizmetleri ile yapılacak projeler anlatıldı.

Kaynak: AA

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