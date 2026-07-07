Sapanca'daki Cinayet Davasında Mütalaa - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sapanca'daki Cinayet Davasında Mütalaa

Sapanca\'daki Cinayet Davasında Mütalaa
07.07.2026 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savcı, sanıklar için müebbet hapis ve ek ceza talep etti, duruşma ertelendi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 26 Ocak'ta bıçakla 1 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin yaralanmasına ilişkin tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar E.Y. ve K.Y.Y, ölen Yasin Emre Solmaz'ın annesi Emine ile babası Önder Solmaz ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada müşteki vekili, sanık E.Y'nin soruşturma aşamasında sağ elinden bahsettiğini fakat alınan raporda sol elinde ödem olduğunun anlaşıldığını, HTS kayıtlarında da sanığın yoğun internet trafiğinin olduğunun görüldüğünü aktararak, müşteki M.K'nin, maktulün akrabası H.S'ye "Kavga etmeye geliyorlar, kalabalıklar." şeklinde mesaj attığını dile getirdi.

Tanık A.İ.D'nin soruşturma aşaması ve huzurdaki yeminli ifadesinde sanık K.Y.Y. ile hiç iletişim kurmadığını, tesadüfen karşılaşıp hastaneye gitmek amacıyla öndeki aracı takip ettiğini öne sürdüğünü anlatan müşteki vekili, K.Y.Y'nin HTS kayıtlarına göre birden fazla irtibat kurduklarının anlaşıldığını bu nedenle tanık hakkında "yalan beyanda bulunmak"tan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık E.Y. ve K.Y.Y. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, K.Y.Y'nin "basit yaralama" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Müşteki vekillerinin tevsii tahkikat (kovuşturmanın genişletilmesi) talebini reddeden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası fenalaşan Yasin Emre Solmaz'ın annesi Emine Solmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan duruşma öncesi Sakarya Adalet Sarayı önünde maktul Yasin Emre Solmaz'ın ailesi, arkadaşları ve sevenleri, Solmaz'ın resmi bulunan "Kalbimizdesin" ve "Emre için adalet istiyoruz" yazılı dövizlerle sessiz eylem gerçekleştirdi.

Süreç

Sapanca Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak'ta 26 Ocak'ta Yasin Emre Solmaz (23) ile K.Y.Y. (19) arkadaşı E.Y. (20) arasında kavga çıkmış, kavgada bıçakla yaralanan Solmaz, kaldırıldığı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

M.K'nin (23) de yaralandığı olaya ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan K.Y.Y. ve E.Y, tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, K.Y.Y. ve E.Y. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, ayrıca K.Y.Y. için "basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Mahkeme, Sapanca, Sakarya, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sapanca'daki Cinayet Davasında Mütalaa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu
Şırnak’ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi Şırnak'ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi
ABD’li teknoloji devi Microsoft 4 bin 800 çalışanını işten çıkaracak ABD'li teknoloji devi Microsoft 4 bin 800 çalışanını işten çıkaracak
Avcılar’da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı Avcılar'da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı
NATO heyeti Anıtkabir’i ziyaret etti NATO heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
Amatör balıkçı oltayla 35 kilo yayın balığı yakaladı Amatör balıkçı oltayla 35 kilo yayın balığı yakaladı
Trump, Ankara’da masaya gelecek en önemli konulardan birini açıkladı: Görüşeceğiz ve sanırım başaracağız Trump, Ankara'da masaya gelecek en önemli konulardan birini açıkladı: Görüşeceğiz ve sanırım başaracağız

16:06
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
15:48
Beştepe’de F-35 sorusu Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
15:36
Beştepe’deki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan ilk sözler
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
15:30
Beştepe’de Trump’a resmi tören
Beştepe'de Trump'a resmi tören
14:57
Ankara’daki karşılamada neler konuşuldu Uçağını işaret edip Erdoğan’a bunları söyledi
Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi
13:51
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’da
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da
13:37
NATO Zirvesi başladı Dakika dakika tüm detaylar
NATO Zirvesi başladı! Dakika dakika tüm detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 16:47:35. #7.13#
SON DAKİKA: Sapanca'daki Cinayet Davasında Mütalaa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.