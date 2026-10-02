Sapanca Gölü'nde su seviyesi geçen yılın aynı dönemine göre 75 santimetre arttı - Son Dakika
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Sapanca Gölü'nde su seviyesi geçen yılın aynı dönemine göre 75 santimetre arttı

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Sapanca Gölü\'nde su seviyesi geçen yılın aynı dönemine göre 75 santimetre arttı
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Sapanca Gölü'nde su seviyesi, Sakarya'da hafta başında etkili sağanak sonrası 1 Ekim itibarıyla 29,87 metre ölçüldü ve geçen yılın aynı dönemine göre 75 santimetre yükseldi. SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, yağışlı sezonla gölün maksimuma ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Marmara Bölgesi'nin önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü'nün su seviyesi, geçen yılın aynı dönemine göre 75 santimetre yükseldi.

Sakarya'da hafta başında etkili olan sağanak sonucu Sapanca Gölü'nün su seviyesi yükseldi.

Gölde su seviyesi 1 Ekim itibarıyla 29,87 metre olarak ölçülürken, Sarp Deresi üzerinden gölü besleyen Akçay Barajı ise yüzde 70 doluluğa ulaştı.

Anadolu Ajansının Aralık 2025'te hazırladığı "Sapanca Gölü Alarm Veriyor" başlıklı dosya haberlerinde görüntülenen göl havzasında suların çekildiği alanların kısmen dolduğu görüldü.

"Gölü korumak için önlemler alıyoruz"

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbaharın başlamasıyla etkili olan yağışlarda kentte günlük bazda en yüksek yağış miktarının ölçüldüğünü söyledi.

Sakallıoğlu, hafta başında görülen yağış miktarının, kentte 26 Haziran 1999'da metrekareye düşen günlük 127,7 kilogramı geçtiğini belirterek, "133 kilogramla tarihte ölçülen en büyük günlük yağışı almış bulunuyoruz. Bu yağışın etkisiyle Sapanca Gölü'nde 32 santimetrelik ciddi yükselme söz konusu. Geçtiğimiz yılın aynı dönem (1 Ekim) ölçülen su seviyesinin 75 santimetre üzerindeyiz. Gölümüzde su seviyesi gayet iyi. Yağışlı sonbahar ve kış sezonu beklentimizle göl seviyesinin maksimuma ulaşmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Akçay Deresi'nden Sakarya Nehri'ne akan suyun Sarp Deresi üzerinden Sapanca Gölü'ne yönlendirilmesi gibi projelerle gölü korumak için önlemler alındığını anlatan Sakallıoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar'ın talimatlarıyla Sapanca Gölü'nden kullanmış olduğumuz suyun azaltılması, alternatif su kaynaklarının devreye alınması ve göldeki ekolojik dengenin sağlanması adına farklı kaynakları kullanmaya başlamıştık. Kış aylarında da farklı kaynaklardan göle aktarım yapmıştık. Bunların neticesinde yağışlarla birlikte gölden aldığımız su azalmış oldu. Artan yağışla da su seviyesinde ciddi artış söz konusu. Önümüzdeki günlerde bu seviyenin yükselmesini ve gölün doğal ekolojik sisteminde maksimum kotaya ulaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakallıoğlu, şebekelerde su kayıplarını önlemek ve gölden alınan suyu azaltmak için çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Sapanca Gölü'nün son 11 yılda ekim ayında ölçülen su seviyeleri şöyle:

Yıl (1 Ekim)Metre
202629,87
202529,12
202430,53
202331,69
202231,40
202131,66
202031,04
201931,70
201831,36
201731,57
201631,67

Kaynak: AA
Sapanca GölüSakaryaGüncelÇevreDoğaSon Dakika

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