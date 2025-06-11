Sapanca Gölü'ndeki Kaçak Yapılar Kaldırılıyor - Son Dakika
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Sapanca Gölü'ndeki Kaçak Yapılar Kaldırılıyor

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11.06.2025 13:22  Güncelleme: 13:30
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Sapanca Gölü\'ndeki Kaçak Yapılar Kaldırılıyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılar ve iskelelerin kaldırılacağını duyurdu. Proje ile göl çevresinin doğal dokusunun ortaya çıkarılacağı ve yürüyüş ile bisiklet yollarının vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtildi.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların kaldırılacağını belirterek, "Sapanca Gölü'müz nefes alacak. Koruma ve İhya Projemiz ile gölü çevreleyen kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçirilecek düzenleme ile Sapanca Gölü kıyısındaki yapı ihlallerine son verecek.

Gölün kıyı şeridindeki kaçak 97 iskele kaldırılarak, göl çevresi doğal yapısına kavuşacak ve mevcut yürüyüş yolu yeniden düzenlenecek, 2 etaplı düzenleme kapsamında toplam 25 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu vatandaşların kullanımına sunulacak.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sapanca Gölü'müz nefes alacak. Koruma ve İhya Projemiz ile gölü çevreleyen kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız. Sapanca Gölü'müzün ekolojik dengesini korurken yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımızı da doğayla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Kurum, Sapanca çevresindeki yapıların Sapanca'nın doğal güzelliğini tehdit ettiğini belirterek, "Böylesi güzel bir gölü korumak, çocuklarımıza, gelecek nesillerimize bir miras olarak bırakmak zorundayız. Burada vatandaşlarımızı, esnafımızı mağdur etmeden ama Sapanca'nın güzelliğini de koruyacak, güzelliğine güzellik atacak bir çevre-doğa projesini gerçekleştiriyor olacağız. Kenarında yürüyüş yollarıyla, dinlenme alanlarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle buradaki ekolojik yaşamın sürdürüldüğü, buradaki biyolojik çeşitliliğin korunduğu bir projeyi Sakarya'mıza kazandıracağız" bilgisini verdi.

"Bir diğer amacımız, kamusal alanda var olan kaçak yapıların önüne geçmek"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Proje Geliştirme Şube Müdürü Gökhan Pehlivan, "Temel unsurumuz Sapanca Gölü'nün ekolojisini korumak ve içme suyu havzası niteliğini sürdürebilmek. Projemizin bir diğer amacı da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın desteğiyle kamusal alanda var olan kaçak yapıların önüne geçmek" dedi.

"Bu proje ile gölün halka tam anlamıyla sunulacak olması beni çok mutlu etti"

Sakarya'da yaşayan Eda Sarıca Başer, "Aslında Sapanca Gölü için olması gereken ve geç gelen bir çalışma. Burada daha fazla yürüyüş ve oturma alanları olması bizim için büyük bir avantaj olacak. Biraz daha denetim çalışması yapılmalı. Yürüyüş alanlarını bizlere bırakmalılar" dedi. Bir diğer vatandaş ise "Sapanca Gölü, Sakarya için büyük bir değer. Bungalov ve türevleri gibi yapılar göle erişimi daha da kısıtlıyor. Bu sebeple göle ulaşabilecek birkaç noktamız oluyor. Bu proje ile gölün halka tam anlamıyla sunulacak olması beni çok mutlu etti" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sapanca Gölü'ndeki Kaçak Yapılar Kaldırılıyor - Son Dakika

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