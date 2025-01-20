Sapanca Gölü Su Seviyesi Arttı - Son Dakika
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Sapanca Gölü Su Seviyesi Arttı

Sapanca Gölü Su Seviyesi Arttı

Sakarya'da yağışlar sonrası Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 30,26 metreye yükseldi.

20.01.2025 18:48
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Sakarya'da etkili olan yağışların ardından Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 30,26 metreye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), son yağışların ardından Sapanca Göl havzasının yeniden genişlemeye başladığını bildirdi.

13 Ocak Pazartesi itibariyle etkisini gösteren yağmurlar sonrasında göl seviyesinde bir haftada 6,5 milyon metreküplük artış yaşandı. 30,13 seviyesinden 30,26 seviyesine yükselen gölün havzasında genişleme gözlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü'nün bölgenin göz bebeği olduğunu belirterek, "Gölümüzü korumak üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında geliyor. Biz de yeni projeler geliştiriyor, gölümüzü gelecek nesillere en iyi şekilde ulaştırmak için azami gayret ortaya koyuyoruz. İnşallah yağışların bu oranda devam etmesiyle göl seviyesinin maksimum kapasiteye ulaşacağını düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak gölümüzü korumaya, güzelliklerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sapanca Gölü Su Seviyesi Arttı - Son Dakika

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