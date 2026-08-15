Şapkalılar Çetesi İstanbul'da Saldırı Düzenledi - Son Dakika
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Şapkalılar Çetesi İstanbul'da Saldırı Düzenledi

Şapkalılar Çetesi İstanbul\'da Saldırı Düzenledi
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Kağıthane'de 'Şapkalılar' çetesi reklam şirketine silahlı saldırı düzenledi, 9 kişi gözaltına alındı.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – KAĞITHANE'de reklam ve dijital baskı şirketine düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırının, lideri yurt dışında bulunan 'Şapkalılar' silahlı suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Farklı tarihlerdeki yaralama, tehdit ve kurşunlama eylemleriyle ilgili düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 7 Ağustos Cuma günü Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, reklam ve dijital baskı şirketinin önüne gelen şüpheli, iş yerine doğru silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Saldırının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda saldırının güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen şüphelinin silahla ateş açması ve ardından koşarak kaçması yer aldı.

BİR GÜN SONRA ŞİRİNTEPE'DEKİ REZİDANS KURŞUNLANDI

Seyrantepe Mahallesi'ndeki saldırıdan bir gün sonra Şirintepe Mahallesi'nde bulunan rezidansa da silahlı saldırı düzenlendi. İki kurşunlama arasındaki bağlantıyı inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırıların aynı silahlı suç örgütünün üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

'ŞAPKALILAR' BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Şapkalılar' silahlı suç örgütünün faaliyetlerinin belirlenmesi için çalışma yaptı. Ekipler, örgütün İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiğini tespit etti. Örgüt liderinin yurt dışında bulunduğu, bazı yöneticileri hakkında ise kırmızı bültenle arama kararı olduğu belirlendi.

ÖRGÜTÜN 4 EYLEMİ DEŞİFRE EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda örgüt üyelerinin, 31 Temmuz'da Beyoğlu'nda M.E.'nin yaralanması, 3 Ağustos'ta Avcılar Yeşilkent Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Parkı'nda meydana gelen yaralama ve tehdit olayı, 7 Ağustos'ta Seyrantepe Mahallesi'ndeki reklam ve dijital baskı şirketinin kurşunlanması ile 8 Ağustos'ta Şirintepe Mahallesi'ndeki rezidansın kurşunlanması eylemlerine karıştıkları belirlendi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin çalışmalarının ardından örgüt üyelerinin yakalanması için dün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şapkalılar Çetesi İstanbul'da Saldırı Düzenledi - Son Dakika

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